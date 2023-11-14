До +2 градусов ожидается в Псковской области 15 ноября

14:13, 14 ноября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днём преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений, ночью – слабый, днём – от двух до семи метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.