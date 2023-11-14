В школах и детских садах Плюсского района установили домофоны

16:22, 14 ноября 2023, ПАИ

Домофоны в школах и детских садах Плюсского района установили в целях усиления антитеррористической защищённости. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

На эти цели были выделены дополнительные средства в размере 540 тысяч рублей. Всего в образовательных учреждениях района установили 13 домофонов.

«Наличие домофонов имеет целый ряд преимуществ. Это помогает создать безопасную и защищённую обстановку внутри школы или детского сада», – отметил председатель комитета по социальным вопросам администрации Плюсского района Анатолий Феоктистов.

По его словам, это позволяет контролировать доступ посторонних лиц в здания школ и детских садов. Посетители должны будут предварительно объяснить цель своего визита, и только после этого им может быть разрешён вход.