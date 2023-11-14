Создать видеоролик и выиграть приз смогут псковичи в школе блогерства

16:47, 14 ноября 2023, ПАИ

Конкурс на лучший видеоролик проходит для участников школы блогерства «Мама, я блогер» в Пскове. Организатором проекта выступает АНО ИД «Медиацентр 60».

Для участия необходимо заснять видеоролик или клип продолжительностью не более 40 секунд. Основной его темой должен стать культурный, исторический или туристический объект в Пскове или регионе. Подход к созданию контента не ограничивается.

Принять участие могут участники школы «Мама, я блогер». Ими могут стать все жители Псковской области от 14 до 35 лет, которые увлекаются медиасферой и блогерством или хотят найти себя в digital.

Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо:

– пройти регистрацию по ссылке: vk.cc/csd7MU;

– присоединиться к чату участников: vk.cc/csd7Tn.

Количество мест ограничено.

Работы необходимо прислать в личные сообщения группы: vk.com/bloggersschoolpskov до 15:00 23 ноября.

25 ноября на форуме в Пскове подведут итоги конкурса роликов и объявят победителей, которых будет несколько. Их ожидают призы от организаторов.

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от «Росмолодёжи».

Реклама. АНО ИД «Медиацентр 60».