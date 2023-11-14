Псковские курсанты оказали правовую помощь состоящим на учёте УФСИН гражданам

20:51, 14 ноября 2023, ПАИ

Псковские курсанты оказали правовую помощь гражданам, состоящим на учёте уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

Представители юридической клиники Псковского филиала Университета ФСИН России проконсультировали осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в сфере уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства.

Отмечается, что с начала учебного года курсанты уже третий раз оказывают юридическую помощь осуждённым. До этого они помогали в исправительных учреждениях в Крюках Островского района и Идрице Себежского района.

Представители юридической клиники отмечают, что получают навыки, необходимые при общении со спецконтингентом, которые пригодятся в будущем им как сотрудникам уголовно-исполнительной системы при осуществлении служебной деятельности.

В ноябре этого года также запланирован выезд юридической клиники в исправительную колонию № 4 в Серёдке Псковского района, заключили в пресс-службе.