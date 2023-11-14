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Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу в окружной администрации, сообщил глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»
  • Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
    Фото: страница Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»

На встрече присутствовали сотрудники администрации, военного комиссариата, депутаты Печорского муниципального округа, представители филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, военнослужащие и члены семей бойцов СВО.

Был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся участников СВО и их родных. Среди них:

  • организация обследования и реабилитации печорского военнослужащего, получившего ранение в ходе СВО, на базе Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Москве;
  • проблемы в деятельности районных военных комиссариатов;
  • содействие в закреплении воинских частей Псковской области за муниципалитетами с целью организации работы по информированию жителей о специальной военной операции её непосредственными участниками;
  • защита прав матери, обоих сыновей которой мобилизовали.

По словам главы муниципалитета, сенатор окажет содействие в решении всех обозначенных вопросов. По необходимости будут подготовлены письменные запросы в Минобороны РФ и подведомственные учреждения.

«Был очень рад лично познакомиться с нашим легендарным сенатором и ощутить искреннее желание решать проблемы солдат и их семей, о которых он знает не понаслышке», – сообщил Валерий Зайцев.

Напомним, 27 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о наделении Алексея Наумца полномочиями сенатора РФ – представителя исполнительного органа государственной власти региона.

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