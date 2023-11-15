Многодетный отец заплатил более 140 тысяч рублей за совершенное ДТП в Великолукском районе

09:47, 15 ноября 2023, ПАИ

Многодетный мужчина заплатил более 140 тысяч рублей за совершенное ДТП в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

1 марта 2022 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате ДТП застрахованному автомобилю третьего лица выплатили страховое возмещение в размере более 640 тысяч рублей. Виновнику ДТП вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ. Его гражданская ответственность на момент дорожно-транспортного происшествия также была застрахована.

Суд также установил, что у виновного в совершении ДТП на иждивении находятся девять детей, из которых шесть детей – несовершеннолетние. В связи с этим суд уменьшил размер возмещения вреда, причиненного мужчиной до чуть более 140 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения гражданского дела иск удовлетворён. Мужчина возместил убытки в порядке суброгации на сумму более 140 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины на сумму более четырёх тысяч рублей.