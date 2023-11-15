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Общество

МЧС России и «Газпром межрегионгаз» подписали соглашение о взаимодействии

Соглашение о взаимодействии между МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписано в Москве 14 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

МЧС России и «Газпром межрегионгаз» подписали соглашение о взаимодействии. Фото здесь и далее: предоставило ООО «Газпром межрегионгаз»

В торжественной церемонии приняли участие глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. В режиме специальной связи к мероприятию подключили территориальные органы МЧС России и дочерние зависимые общества ООО «Газпром межрегионгаз».

Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС России и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Предполагается, что в дальнейшем подобные соглашения будут подписаны между территориальными органами МЧС России и дочерними зависимыми обществами ООО «Газпром межрегионгаз».

Среди направлений сотрудничества, указанных в соглашении, – разработка и распространение информационных материалов по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, реализация совместных просветительских, творческих и иных проектов, мероприятий и инициатив в сфере профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО.

«Благодаря реализуемым программам развития газоснабжения и газификации, мероприятиям догазификации, в Российской Федерации всё больше людей пользуются экологичным, доступным, надёжным источником энергии – природным газом. Для того чтобы его использование было безопасным, «Газпром межрегионгаз» ведёт системную работу – мы внедряем умные счётчики, проводим уроки газовой безопасности для школьников, проводим рейды, рассказываем людям о том, что газ безопасен, если им пользоваться правильно. Совместная работа с МЧС и подписанное сегодня соглашение имеет в этом вопросе огромное значение. Нам важно, чтобы каждый человек, пользующийся газом, был в безопасности», – сказал Сергей Густов.

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