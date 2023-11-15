Открытый кубок по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Пскове

10:45, 15 ноября 2023, ПАИ

Открытый кубок шахматного клуба «Анлим» по быстрым шахматам и блицу пройдут в псковском центре науки и спорта «Без предела» 18 и 19 ноября. Об этом сообщается в группе шахматного клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках мероприятия пройдёт семь различных соревнований: открытый турнир по шведским шахматам, открытый турнир по блицу, турнир по блицу среди юниоров с рейтингом от 1000 до 1 400, открытый турнир по быстрым шахматам и турниры по быстрым шахматам среди юниоров с рейтингом от 1000 до 1 149, от 1 150 до 1 299, от 1 300 до 1 449.

Призёры получат денежное вознаграждение из призового фонда соревнований. Не менее 25 % фонда достанется победителям. Для шахматистов, участвующих в двух и более турнирах, будет разыгран специальный приз.

Организаторы принимают предварительные заявки до 17 ноября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».