Старинные украшения продемонстрировали псковские археологи
Старинные украшения, обнаруженные на раскопах в Псковской области, продемонстрировали археологи в своём Telegram-канале «Псковская археология».
«Не всегда родители могли позволить себе купить украшения для ребёнка, и ему самому приходилось создавать красоту из подручных средств. На первом фото – вероятно детский перстень с Введенского первого раскопа, скрученный из медной проволоки. Посмотрите, с какой фантазией сделан узелок», – отметили археологи.
На второй фотографии колечко с изображением лучника с Михайловского-2 раскопа, подарок небедных родителей, уточнили археологи.
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