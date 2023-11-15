Старинные украшения продемонстрировали псковские археологи

12:15, 15 ноября 2023, ПАИ

Старинные украшения, обнаруженные на раскопах в Псковской области, продемонстрировали археологи в своём Telegram-канале «Псковская археология».

«Не всегда родители могли позволить себе купить украшения для ребёнка, и ему самому приходилось создавать красоту из подручных средств. На первом фото – вероятно детский перстень с Введенского первого раскопа, скрученный из медной проволоки. Посмотрите, с какой фантазией сделан узелок», – отметили археологи.

На второй фотографии колечко с изображением лучника с Михайловского-2 раскопа, подарок небедных родителей, уточнили археологи.