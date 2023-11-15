Десять или сто тысяч: вор и потерпевший поспорили в псковском суде о цене похищенного самовара

14:23, 15 ноября 2023, ПАИ

Запчасти, кухонную утварь и самовар XIX века похитил житель Стругокрасненского района из чужого дома. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В апреле 2022 года 28-летний житель Стругокрасненского района украл из нежилого дома в селе Середка Псковского района подвеску от трактора МТЗ, топливный насос для трактора ЮМЗ, две кастрюли, бидон, четыре крышки картера и карбюратор от мотоцикла «Ява», а также самовар. Похищенное мужчина сдал в металлолом. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что дом, из которого украли его вещи, используется для хранения вещей на время стройки. При этом он заявил, что самовар стоил порядка ста тысяч рублей, пояснив, что предмет кухонной утвари изготовлен в 1896 году на заводе братьев Баташевых. С этой ценой похититель не согласился и в ответ заявил, что самовар должен оцениваться в 10 тысяч рублей.

Однако экспертиза оценила стоимость самовара в 42 тысячи рублей.

На судебном заседании мужчина признал вину.

Суд назначил злоумышленнику, обвиняемому в совершении преступления по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано более 60 тысяч рублей за причиненный ущерб.