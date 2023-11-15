Автомобиль протаранил ограждение на улице Юбилейной в Пскове

15:34, 15 ноября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате машина протаранила дорожное ограждение на тротуаре на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Пострадавших нет.

На месте работают медицина катастроф, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.