Автомобиль протаранил ограждение на улице Юбилейной в Пскове
Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате машина протаранила дорожное ограждение на тротуаре на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пострадавших нет.
На месте работают медицина катастроф, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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