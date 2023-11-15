Псковский бизнес-омбудсмен: В условиях рынка делать ГОСТ брендом слишком затратно

15:39, 15 ноября 2023, ПАИ

В условиях рынка делать ГОСТ брендом слишком затратно, заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в медиацентре ПАИ на круглом столе, посвящённом внесённым в ГОСТ требованиям к производителям фасовать продукцию в привычных для покупателей объёмах.

«Не считаю, что в шринкфляции [снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении цены. – ПАИ] есть что-то крамольное. Покупателей не вводят в заблуждение – на упаковке всё можно прочитать. Это никакой не обман, это элементы рынка», – сказал бизнес-омбудсмен.

По его мнению, бизнес на инициативу запрета в России шринкфляции отреагирует нормально, и как изготавливал продукцию по техническим условиям, так и продолжит. «В условиях рынка делать ГОСТ брендом слишком затратно, для покупателя в том числе», – подчеркнул Аркадий Мурылёв.

Инициативу Генпрокуратуры России по запрету в стране шринкфляции Аркадий Мурылёв назвал никому не нужной. «Ничего это не решит и не повлияет на траты тех же пенсионеров», – заключил он.