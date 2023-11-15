Круглый стол «Сколько вешать в граммах?» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Сколько вешать в граммах?», посвящённый внесённым в ГОСТ требованиям к производителям фасовать продукцию в привычных для покупателей объёмах, проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
– Нуждается ли потребитель в «привычных» объёмах, что даст нововведение?
– Будет ли бизнес выполнять требование ГОСТа?
– Как требования отразятся на ценах и качестве продуктов?
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