Круглый стол «Сколько вешать в граммах?» проходит в медиацентре ПАИ

15:06, 15 ноября 2023, ПАИ

Круглый стол «Сколько вешать в граммах?», посвящённый внесённым в ГОСТ требованиям к производителям фасовать продукцию в привычных для покупателей объёмах, проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

– Нуждается ли потребитель в «привычных» объёмах, что даст нововведение?

– Будет ли бизнес выполнять требование ГОСТа?

– Как требования отразятся на ценах и качестве продуктов?