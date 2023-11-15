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Власти Псковской области провели внеплановую проверку Себежской районной больницы

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко провели внеплановую проверку Себежской районной больницы и лично убедились в недостоверности распространяемой в соцсетях информации об отсутствии в медучреждении горячей воды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Провели внеплановую проверку Себежской районной больницы. Фото: здесь и далее правительство Псковской области

Вопрос технического состояния коммунальных систем в больнице находится на контроле правительства области. Системы водоснабжения и водоотведения больницы давно исчерпали свой ресурс и требовали замены. В связи с этим областные власти предприняли все возможные усилия по включению медицинского учреждения в федеральную программу «Приграничные территории», инициированную президентом России. В ее рамках проводится масштабная модернизация больничного комплекса.

В настоящее время работы ведутся в здании терапевтического корпуса. Прием и размещение пациентов осуществляется во второй части больничного комплекса, который также будет отремонтирован.

Вера Емельянова и Марина Гаращенко прошли по помещениям временного размещения пациентов и работы медперсонала, оценив условия.

По итогам осмотра первый вице-губернатор констатировала: «Администрацией больницы приняты меры, чтобы обеспечить на время ремонта необходимые условия для пребывания пациентов и беспрепятственной работы медицинского персонала. Горячее водоснабжение для основных нужд больницы есть: установлены водонагреватели в раздаточной, в пищеблоке, в роддоме, в стационаре», – уточнила она.

Эти выводы подтверждали и сотрудники, и пациенты во время общения с Верой Емельяновой.

Вместе с тем по итогу визита в медучреждение первый заместитель губернатора поручила главному врачу больницы Алексею Прокофьеву принять дополнительные меры по установке резервных систем подачи горячей воды в санузлах и других помещениях.

«Горячая вода во всех помещениях – необходимое условие для работы медицинской организации в современных условиях», – подчеркнула Вера Емельянова.

Марина Гаращенко в свою очередь отметила, что по итогам рабочего выезда комитет дополнительно проведёт проверочные мероприятия по поводу публикаций, касающихся кадровой работы в медицинской организации.

Вопрос остается на контроле правительства Псковской области.

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