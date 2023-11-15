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Общество

Более трёх тысяч пенсий по инвалидности выплатили в Псковской области

3 126 пенсий по инвалидности назначили жителям Псковской области в 2023 году, 1 454 из них – гражданам, которые ранее не были пенсионерами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основании сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

«Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате отделение фонда принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего ОСФР в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте», – отметила управляющий отделением фонда Наталья Мельникова.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.

Помимо установления пенсии, Социальный фонд в проактивном режиме осуществляет перерасчёт и назначение социальных выплат гражданам с инвалидностью, например ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг – последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путёвку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию в дополнение к ранее назначенной пенсии, автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата. Для участников Великой Отечественной войны, граждан, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий – государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

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