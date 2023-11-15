Группа «Русский размер» выступит на дискотеке 90-х и нулевых в Пскове

20:18, 15 ноября 2023, ПАИ

Большой концерт «Дискотека 90-х – 00-х» пройдёт в Ледовом дворце в Пскове 17 ноября в 19:00. Участниками концерта-шоу станут звёзды того времени, в том числе и российская группа из Санкт-Петербурга «Русский размер».

«В Псковской области нас принимают всегда хорошо. Мы всегда рады видеть всех на наших концертах, этот раз не будет исключением. Всех будем ждать. Приходите, будет весело», – сказал солист группы Дмитрий Копотилов в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Помимо группы «Русский размер», на сцене выступят музыкальные коллективы «Вирус!», «Демо», «Турбомода», Hi-Fi, Faktor-2, певец Данко и другие исполнители. Прозвучат песни «Ангел дня», «Где же ваши ручки», «Красавица», «Школа № 7», «Седьмой лепесток», «Солнышко», «2000 лет», «Беспризорник», «А мы любили», «Малыш» и многие другие хиты.