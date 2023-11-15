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Общество

На 10,3% снизились цены на сухие корма для животных в Псковской области

Об изменении цен на потребительском рынке Псковской области в октябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

На 10,3 % снизились цены на сухие корма для животных в Псковской области. Фото: ПАИ

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на зубную пасту и бутылочки для кормления – на 2 %, на женские прокладки – на 1,9 %, на детские бумажные подгузники – на 1,8 %, на детские соски – на 1,2 %, на дезинфицирующее средство для поверхностей – на 1,1 %. Ниже стали цены на сухие корма для домашних животных – на 10,3 %, на стиральный порошок – на 4,4 %, на зубные щётки – на 2,6 %.

Выросли цены на телевизоры – на 6,8 %, на микроволновые печи – на 4,9 %, на обеденные столы и мягкие кресла – на 4 %, на джинсовые брюки для школьников и электрические батарейки типа АА – на 3 %.

Из непродовольственных товаров больше всего подешевели плиты ДСП и ОСБ – на 6,5 %, кроссовки для взрослых – на 5,3 %, смарт-часы – на 4,4 %, женские закрытые туфли – на 3,2 %, кроссовки для детей – на 3,1 %.

Из услуг заметно выросли цены на проживание в однозвёздочных гостиницах – на 16,2 %, на полёт в салоне экономкласса – на 7,9 %, на аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц – на 5,7 %, на пользование потребительским кредитом – на 5,5 %, на лечебный массаж – на 5,2 %.

Из бытовых услуг больше всего подорожала регулировка развала-схождения колёс легкового автомобиля – на 11,4 %, мойка легкового автомобиля – на 4,7 %, услуги организатора проведения торжеств – на 3,7 %, шиномонтаж колёс легкового автомобиля – на 3,2 %.

Одновременно снизились цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым – на 32,5 %, на поездки в страны Закавказья – на 10,6 %, на услуги железнодорожного транспорта – на 7,6 %, на поездку на отдых в ОАЭ – на 7,5 %.

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