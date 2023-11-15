Ребёнок сломал несколько костей на батуте в Пскове
Ребёнок получил открытый перелом костей на батуте в одном из развлекательных центров Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в нарушение установленных правил ребёнка допустили на батутную арену без сопровождения родителей и без их письменного разрешения. После этого он, прыгая на батутах, получил травму в виде открытого перелома обеих костей левого предплечья, что повлекло вред здоровью средней тяжести.
Городская прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации причинённого морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокурора. Организация выплатила матери пострадавшего ребёнка компенсацию в размере 180 тысяч рублей.
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