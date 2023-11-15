Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ребёнок сломал несколько костей на батуте в Пскове

Ребёнок получил открытый перелом костей на батуте в одном из развлекательных центров Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в нарушение установленных правил ребёнка допустили на батутную арену без сопровождения родителей и без их письменного разрешения. После этого он, прыгая на батутах, получил травму в виде открытого перелома обеих костей левого предплечья, что повлекло вред здоровью средней тяжести.

Городская прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации причинённого морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора. Организация выплатила матери пострадавшего ребёнка компенсацию в размере 180 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Автомобиль протаранил ограждение на улице Юбилейной в Пскове
15 ноября 2023

Десять или сто тысяч: вор и потерпевший поспорили в псковском суде о цене похищенного самовара
15 ноября 2023

Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
15 ноября 2023

Три пожара произошло в Псковской области за сутки
15 ноября 2023

Иностранец пытался вывезти из России через псковскую таможню старинные книги русского классика
15 ноября 2023

Бывшая заведующая детсадом в Пскове попала под суд за трудоустройство «мёртвых душ»
15 ноября 2023

Многодетный отец заплатил более 140 тысяч рублей за совершенное ДТП в Великолукском районе
14 ноября 2023

Опубликовано видео с места ДТП в Невельском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...