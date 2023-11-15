Врач рассказала о вреде и пользе жевательной резинки

21:57, 15 ноября 2023, ПАИ

Врач-гастроэнтеролог Наталья Белова рассказала, как правильно жевать жевательную резинку и не причинить вред здоровью, её слова приводит «Газета.Ru».

Специалист отметила, что сама по себе жвачка не несёт вреда организму, однако её неконтролируемое употребление может негативно сказаться на здоровье. Например, интенсивное и постоянное жевание вызывает перенапряжение челюстно-височных суставов, что чревато появлением болей в области лица и головы. Также это может привести к развитию кариеса и появлению других проблем с зубами.

Врач призвала выбирать жвачки без сахара, чтобы минимизировать риск возникновения кариеса. Жевать жвачку стоит не дольше 20-30 минут, после чего нужно дать отдохнуть челюстным суставам не менее часа, дать расслабиться мышцам.

Гастроэнтеролог указала и на пользу жевательной резинки. Так, жевательные движения стимулируют выработку слюны, что способствует естественной защите дёсен и зубов от бактерий и кислотных атак. Также жвачка может помочь снизить уровень тревожности и стресса, улучшить память и концентрацию.