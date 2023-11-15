Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Анна Холодная наступила по народному календарю

День памяти святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха, отмечается сегодня, 16 ноября, по народному календарю, сообщает calend.ru.

По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. Около 1086 года Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь. Его первой игуменьей стала Анна.

Она открыла при монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам. Анна Всеволодовна принимала участие в делах государства. Например, после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега – не жди хлеба», – говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная – осень голодная».

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Девушки в это время брались за рукоделие – главным образом, за прядение льна и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие зимние вечера. «Льняное золото растит девку царевной», – говорили о хороших хозяйках. О тех, у кого дело в руках не спорилось, напротив, сокрушались: «Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Несколько подъездов отремонтировали в Великих Луках
15 ноября 2023

Встреча с представителями муниципалитетов Псковской области прошла в ПсковГУ
15 ноября 2023

На 10,3% снизились цены на сухие корма для животных в Псковской области
15 ноября 2023

Маткапитал в России может превысить 1 млн рублей
15 ноября 2023

Раскрасить «Землю Псковскую» смогли посетители выставки «Россия»
15 ноября 2023

Электробусы, корм уткам и нестандартная тара: итоги дня, 15 ноября
15 ноября 2023

На 36,2% подорожали помидоры в Псковской области в октябре
15 ноября 2023

Строительство станции очистки питьевой воды продолжается в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...