Пенсионерку разыскивают в Себежском районе
72-летняя Раиса Елисеева разыскивается в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Себежский».
Приметы: на вид 65-70 лет, средний рост, телосложение средней полноты.
Была одета в бордовый берет, стёганое пальто тёмно-синего цвета, зелёные брюки, красный свитер и чёрные полуботинки.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшей гражданки, просят обратиться по телефону дежурной части МО МВД России «Себежский» 8 (811) 402-16-87.
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