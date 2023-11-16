Пенсионерку разыскивают в Себежском районе

11:25, 16 ноября 2023, ПАИ

72-летняя Раиса Елисеева разыскивается в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Себежский».

Приметы: на вид 65-70 лет, средний рост, телосложение средней полноты.

Была одета в бордовый берет, стёганое пальто тёмно-синего цвета, зелёные брюки, красный свитер и чёрные полуботинки.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшей гражданки, просят обратиться по телефону дежурной части МО МВД России «Себежский» 8 (811) 402-16-87.