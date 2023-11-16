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Общество

Уровень дисциплины налогоплательщиков в Псковской области растёт – руководитель УФНС

Уровень дисциплины налогоплательщиков в Псковской области растёт, заявила руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, за десять месяцев эффективность погашения задолженности по требованиям об уплате задолженности достигла 76,3 % против 40,9 % за аналогичный период прошлого года.

На фото: Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«Безусловно, неплательщики налогов остались. Работа с ними ведётся различными методами управления долгом, предусмотренными законодательством о налогах и сборах, – отметила Анна Кутузова. – Возобновили свою работу внутриведомственная комиссия по урегулированию задолженности управления, на которую приглашаются должники, имеющие задолженность более миллиона рублей, и межведомственная региональная комиссия по урегулированию задолженности в бюджеты всех уровней с участием налоговых, финансовых, правоохранительных, следственных органов области, органов прокуратуры, а также службы судебных приставов».

Комиссию в этом году посетили 398 налогоплательщиков с совокупной задолженностью в 1,4 миллиарда рублей. В результате урегулирована задолженность в сумме 868 миллионов рублей, то есть эффективность погашения составила 63 %.

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