Употребление наркотиков обернулось для псковича уголовной ответственностью

15:50, 16 ноября 2023, ПАИ

36-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотического средства. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

С августа по сентябрь текущего года мужчина по месту своего жительства в Бежаницах незаконно хранил у себя каннабис (марихуану) массой 7,11 грамма для личного потребления без цели сбыта.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.