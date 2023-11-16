Церковь Николы Вратаря и Никольскую башню передадут пользователю после реставрации

20:58, 16 ноября 2023, ПАИ

Завершается подготовка научно-реставрационного отчёта по церкви Николы Вратаря и Никольской башне в Псково-Печерском монастыре, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Памятники архитектуры будут переданы пользователю после завершившейся реставрации.

Выполнен весь запланированный комплекс работ. Он включал укрепление фундаментов и стен, замену кровли, обновление куполов и крестов, реставрацию интерьеров. Также возвращён на место иконостас, многие из икон которого выполнил иконописец Архимандрит Зинон.

Церковь Николы Вратаря построена зодчим Павлом Заболотным в Псково-Печерском монастыре в 1564 или в 1565 году. Возможно, одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Надвратная церковь могла какое-то время служить главным входом в монастырь, святыми воротами. Другое название церкви – церковь Николы Ратного (деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке, установленное при входе в храм, возвращено после работ по расчистке копоти на своё место).