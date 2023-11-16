Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Церковь Николы Вратаря и Никольскую башню передадут пользователю после реставрации

Завершается подготовка научно-реставрационного отчёта по церкви Николы Вратаря и Никольской башне в Псково-Печерском монастыре, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Памятники архитектуры будут переданы пользователю после завершившейся реставрации.

Выполнен весь запланированный комплекс работ. Он включал укрепление фундаментов и стен, замену кровли, обновление куполов и крестов, реставрацию интерьеров. Также возвращён на место иконостас, многие из икон которого выполнил иконописец Архимандрит Зинон.

Церковь Николы Вратаря построена зодчим Павлом Заболотным в Псково-Печерском монастыре в 1564 или в 1565 году. Возможно, одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Надвратная церковь могла какое-то время служить главным входом в монастырь, святыми воротами. Другое название церкви – церковь Николы Ратного (деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке, установленное при входе в храм, возвращено после работ по расчистке копоти на своё место).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Церковь Николы Вратаря и Никольскую башню передадут пользователю после реставрации
16 ноября 2023

Налоги, прививки и зимние каникулы: итоги дня, 16 ноября 2023 года
16 ноября 2023

Алексей Наумец встретился с активом Великолукского района
16 ноября 2023

Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким Александра Роора
16 ноября 2023

Более 12 километров дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтировали по нацпроекту
16 ноября 2023

Участок дороги перекроют в Псковском районе до 21 ноября
16 ноября 2023

Более 50 тонн польского кошачьего корма не пропустили через границу в Псковской области
16 ноября 2023

Выставка работ современных иконописцев открылась в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...