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Общество

8% псковичей продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами − опрос

8% псковичей планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 2% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлевать каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше (13%), сообщается в опросе сервиса SuperJob.

У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (58%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый.

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.

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