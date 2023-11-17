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Происшествия

Минувшей ночью пскович попался на краже кофе из магазина

17 ноября росгвардейцы задержали псковича, который попытался совершить кражу в ночном магазине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В 0 часов 55 минут экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала упаковку кофе и продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.

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