Более 1,6 тысячи псковских студентов примут участие во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

10:06, 17 ноября 2023, ПАИ

Более 1,6 тысячи заявок поступило от студентов Псковской области на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Наибольший интерес к направлениям «Классный руководитель», «Педагогическое образование (основное)», «Специальное (дефектологическое) образование».

Отметим, сегодня, 17 ноября, стартует отборочный этап, в рамках которого участникам предстоит решить задания, разработанные при участии ведущих вузов и крупнейших работодателей России.

Дипломанты проекта смогут поступить на следующую ступень образования вне конкурса и пройти стажировку в лидирующих компаниях страны – индустриальных партнёрах олимпиады.

Также медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей.