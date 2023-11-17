Более 1,6 тысячи псковских студентов примут участие во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»
Более 1,6 тысячи заявок поступило от студентов Псковской области на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Наибольший интерес к направлениям «Классный руководитель», «Педагогическое образование (основное)», «Специальное (дефектологическое) образование».
Отметим, сегодня, 17 ноября, стартует отборочный этап, в рамках которого участникам предстоит решить задания, разработанные при участии ведущих вузов и крупнейших работодателей России.
Дипломанты проекта смогут поступить на следующую ступень образования вне конкурса и пройти стажировку в лидирующих компаниях страны – индустриальных партнёрах олимпиады.
Также медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей.
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