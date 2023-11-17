Безнадзорных собак отлавливают в Дновском районе

10:12, 17 ноября 2023, ПАИ

Безнадзорных животных вылавливают в Дновском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все заявки, поступающие от жителей, передаются подрядчику, который в рамках муниципального контракта осуществляет отлов. За минувший месяц отловлено две собаки. На сегодняшний день они прошли все предписанные процедуры, им найдены потенциальные хозяева», – отметил глава района.

По его словам, в ноябре-декабре 2023 года работы по отлову безнадзорных животных в Дновском районе продолжатся.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех неравнодушных дновцев, которые помогают нам в этой работе», – заключил Михаил Шауркин.