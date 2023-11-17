В Бежаницком районе мужчина незаконно ловил рыбу

15:20, 17 ноября 2023, ПАИ

Житель Бежаниц незаконно ловил рыбу сетями в озере Боровно у деревни Медведово Бежаницкого района. Это произошло 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате совместного рейда с представителями службы рыбоохраны полицейские установили, что мужчина ловил рыбу с помощью сетей. У него изъяли лодку, несколько сетей и незаконный улов, среди которого были плотва, лещи, щуки и другие виды рыб.

«В настоящее время причинённый ущерб устанавливается в ходе проводимой экспертизы. По её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключили в ведомстве.