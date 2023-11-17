Чемпионов Псковской области по гребле наградят в рамках торжественного вечера

15:46, 17 ноября 2023, ПАИ

Чемпионов Псковской области по гребному спорту наградят на торжественном вечере, посвящённом 60-летию академической гребли в Псковской области. Мероприятие состоится сегодня в Доме профсоюзов и начнётся в 17:30. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор мероприятия, экс-директор спортивной школы «Ника» Константин Чижов.

«Приглашены ветераны гребного спорта разных возрастов, наши прославленные чемпионы и нынешние, и бывшие, наши руководители областного и городского спорта, наши помощники», – отметил Константин Чижов.

На мероприятии наградят ветеранов, а также спортсменов, которые показали наиболее высокие результаты. «Ещё в рамках мероприятия перед гостями выступят спортсмены школы «Бригантина», а мы покажем слайд-шоу, посвящённое гребному спорту в Псковской области», – уточнил он.

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