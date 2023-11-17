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Происшествия

В Псковской области раскрыто убийство 25-летней давности, убийцу отпустили в зале суда

В Псковской области раскрыто убийство 25-летней давности, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Виновным оказался 44-летний житель Кузбасса.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что в мае 1997 года обвиняемый вместе со своими знакомыми похитили потерпевшего и вывезли его в лес в Островском районе, чтобы стребовать с него долг. Затем обвиняемый выстрелил из пистолета в затылок мужчине, после чего закопал тело и избавился от оружия.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако в итоге следствию удалось собрать по уголовному делу неопровержимые доказательства, полностью изобличающие мужчину в содеянном. Вину подсудимый признал и в полном объеме компенсировал заявленный дочерью погибшего моральный вред в размере 1 млн рублей и 100 тыс. рублей в счет возмещения понесенных ею затрат на похороны погибшего и услуги адвоката.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, на основании п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ мужчина освобожден от наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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