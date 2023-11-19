Тямшанская гимназия отметила 35-летие

12:56, 19 ноября 2023, ПАИ

Тямшанская гимназия Псковского района отмечает своё 35-летие. В честь этого в образовательном учреждении прошел праздничный концерт, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствовали глава Псковского района Наталья Фёдорова, директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») Сергей Новохатка, преподаватели, ученики и выпускники образовательного учреждения.

«Гимназия всегда была впереди. Не всегда легко быть инновационными, нелегко претерпевать какие-либо изменения, но как показывает жизнь: тот, кто идёт вперёд, уже не имеет права на какие-то шаги назад. А самый главный результат – это, конечно, ученики, потому что все мы очень гордимся их достижениями. И насколько приятно сейчас встречать уже взрослых и успешных абсолютно во всех сферах молодых людей. Это ещё раз показывает, что даже маленькая сельская школа может стать прекрасной», – отметила Наталья Фёдорова.

В завершение глава муниципалитета вручила директору гимназии Светлане Шестак сертификат на приобретение оборудования на сумму 50 тысяч рублей.

Сергей Новохатка также поздравил сотрудников образовательного учреждения со знаменательной датой. «Я хотел бы пожелать от себя лично, от коллектива завода «Титан-Полимер», от генерального директора Кирилла Анатольевича Неретина дальнейшего развития гимназии. 35 лет школы – замечательный возраст! И верю, что у вас впереди ещё много планов! С нашей стороны хотелось бы надеяться на реализацию совместных информационных и образовательных проектов. Я верю, что совместными усилиями у нас всё получится!» – подчеркнул Сергей Новохатка.

Директор гимназии, в свою очередь, выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве с предприятием, которое является партнёром образовательные учреждения.

После этого состоялся праздничный концерт, где выступили творческие коллективы школы, района и выпускники. Среди них также была и лауреат театральной премии «Золотая маска», актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова, которая является выпускницей гимназии.