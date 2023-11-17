В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими

18:20, 17 ноября 2023, ПАИ

С пятью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

При исполнении воинского долга погибли лейтенант Владислав Макаров, младший сержант Ален Гринцевич, младший сержант Юрий Трофимов, рядовой Константин Карповский, рядовой Николай Сумбаев.



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале









«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал губернатор Псковской области.