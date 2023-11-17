В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими
С пятью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
При исполнении воинского долга погибли лейтенант Владислав Макаров, младший сержант Ален Гринцевич, младший сержант Юрий Трофимов, рядовой Константин Карповский, рядовой Николай Сумбаев.
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал губернатор Псковской области.
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