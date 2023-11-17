Подростки повредили камеру в подземном переходе в Великих Луках

19:23, 17 ноября 2023, ПАИ

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

По записям видео установлено, что данный акт вандализма совершили несовершеннолетние граждане. В этот раз от рук неизвестных пострадала сама камера.

«Просьба к родителям, провести с детьми разъяснительные беседы о недопущении подобного поведения и привлечении к административной ответственности в таких случаях», – подчеркнули в администрации Великих Лук.