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Общество

В Пскове продолжается ремонт междворовых проездов

В Пскове продолжается ремонт междворовых проездов. Дорожные работы будут проходить на участках на улице Кузбасской Дивизии и на Рижском проспекте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

Дорожные работы будут проходить на участках на улице Кузбасской Дивизии и на Рижском проспекте. Фото: пресс-служба администрации Пскова

Сообщается, что с 9:00 20 ноября до 17:00 24 ноября будут ремонтировать проезд вдоль домов № 4 и 8 на улице Кузбасской Дивизии. 

Кроме того, с 9:00 22 ноября до 17:00 24 ноября работы будут вестись в проезде у домов № 85, 85а, 87а на Рижском проспекте.

«Просим не оставлять свой автотранспорт в зоне работ», – отметили в пресс-службе городской администрации.

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