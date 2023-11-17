В Пскове продолжается ремонт междворовых проездов

19:43, 17 ноября 2023, ПАИ

В Пскове продолжается ремонт междворовых проездов. Дорожные работы будут проходить на участках на улице Кузбасской Дивизии и на Рижском проспекте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Сообщается, что с 9:00 20 ноября до 17:00 24 ноября будут ремонтировать проезд вдоль домов № 4 и 8 на улице Кузбасской Дивизии.

Кроме того, с 9:00 22 ноября до 17:00 24 ноября работы будут вестись в проезде у домов № 85, 85а, 87а на Рижском проспекте.

«Просим не оставлять свой автотранспорт в зоне работ», – отметили в пресс-службе городской администрации.