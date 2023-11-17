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Старинные фонари вновь загорелись на улице Пионерской в Великих Луках

В Великих Луках после долгого перерыва вновь заработали старинные фонари на улице Пионерской. Торжественное зажжение светильников состоялось возле ЦГБ имени Семевского. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фонари на Пионерской улице в Великих Луках. Фото: «Великолукская правда. Новости»

Вторую жизнь светильникам дали мастера Васильевы – Владимир и его сын Артём. У них своя частная мастерская и большой опыт работы с металлом. Авторы реконструкции помнят эти фонари ещё с самого детства.

«Пришёл я сюда с родителями в первый раз и помню, что фонари ещё хорошо работали. Потом стали потихоньку перегорать лампочки, и уже никто их не менял. С того момента у меня к ним появилось такое чувство трепетное. Разглядывать любил элементы, запомнил их с детства», – отметил реставратор Артём Васильев.

Васильевы работали над воссозданием деталей фонарей на протяжении нескольких лет, изучая старые чёрно-белые снимки оригиналов. В итоге мастерам удалось воспроизвести фонари в историческом виде середины прошлого века – с белыми плафонами и лепниной.

«В процессе работы с этими фонарями были вопросы. Я разглядывал фотографии, как там что было, какого цвета, что там за детали. Угловые вензели, валюты пришлось додумывать. Они силуэт полностью повторяют, но идея детализации принадлежит отцу», – отметил Артём Васильев.

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