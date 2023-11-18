Борис Елкин поздравил псковичей с 60-летием академической гребли

12:07, 18 ноября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил спортсменов с 60-летием академической гребли в городе. Своё обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Семь олимпийских медалей, 15 золотых медалей чемпионатов мира и четыре медали чемпионатов Европы! Псковские гребцы не раз восходили на пьедестал почета крупнейших соревнований. Эти результаты были бы невозможны без основателя гребли в Пскове Олега Михайлова, великого тренера Валерия Прокопенко и его легендарной женской четверки распашной с рулевой, участника трех олимпиад, бронзового олимпийского призера Сергея Матвеева, тренера Владимира Рогожина, который подготовил 30 мастеров спорта... Это список выдающихся имен псковской гребли можно продолжать», – отметил глава Пскова.

Борис Елкин рассказал, что за 60 лет работы подготовлено пять заслуженных тренеров, два заслуженных работника физической культуры и спорта, восемь заслуженных мастеров спорта, 11 мастеров спорта международного класса, 87 мастеров спорта и шесть судей всероссийской категории.

«Псковские гребцы и сегодня на высоте! Продолжая традиции, они неоднократно становились победителями и призерами Чемпионатов страны. Поздравляю наших спортсменов и их наставников с юбилеем и желаю новых побед!» – написал глава города.