Более 200 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников

12:54, 18 ноября 2023, ПАИ

Жители Пскова и Острова попались на уловки мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неустановленные злоумышленники под разными предлогами, в том числе для предотвращения несанкционированного оформления кредита на собеседников, а также предоставления дополнительного заработка в Сети завладели денежными средствами горожан на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках проводимого следствия, заключили в ведомстве.