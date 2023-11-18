Более 70 пожаров из-за неосторожного обращения с огнём произошло в Псковской области с начала года
72 пожара, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем при курении, произошли в Псковской области с начала 2023 года. На них погибло 34 человека и шесть человек получили травмы. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«Неосторожное обращение с огнем при курении является одной из наиболее распространенных причин возникновения пожара. Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, машинах, бытовых, общественных и складских помещениях», – отметили в МЧС.
Брошенный горящий окурок может тлеть от 20 минут до 3 часов, а потом стать источником загорания.
Более 70 пожаров из-за неосторожного обращения с огнём произошло в Псковской области с начала года
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