Более 70 пожаров из-за неосторожного обращения с огнём произошло в Псковской области с начала года

16:58, 18 ноября 2023, ПАИ

72 пожара, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем при курении, произошли в Псковской области с начала 2023 года. На них погибло 34 человека и шесть человек получили травмы. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Неосторожное обращение с огнем при курении является одной из наиболее распространенных причин возникновения пожара. Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, машинах, бытовых, общественных и складских помещениях», – отметили в МЧС.

Брошенный горящий окурок может тлеть от 20 минут до 3 часов, а потом стать источником загорания.