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Общество

Игорь Иванов: Соглашения профсоюзов заключены практически со всеми муниципалитетами

О конструктивном взаимодействии с региональными властями, а также о структуре и работе профобъединения рассказал на встрече с участниками семинара-практикума «Социальные проекты общероссийского профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Теория и практика» председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Соглашения профсоюзов о взаимодействии заключены практически со всеми муниципалитетами Псковской области. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Благодаря конструктивному и плотному взаимодействию с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и региональными властями, на данный момент соглашения профсоюзов о взаимодействии заключены практически со всеми муниципалитетами региона», – отметил лидер профсоюзного движения.

Он также проинформировал участников семинара о структуре и работе регионального профобъединения, учреждениях, льготах и специальных профсоюзных программах отдыха и оздоровления, которыми может воспользоваться каждый член профсоюзов Псковской области.

«Практически все знают о наших санаториях и том, как можно отдохнуть и поправить здоровье по профсоюзным льготным программам. А кто не знает – обращайтесь в ваши отраслевые организации, в отдел реализации путёвок в Псковском облсовпрофе. Всё расскажем!» – заверил Игорь Иванов.

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