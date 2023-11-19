Псковичей приглашают написать «Большой антинаркотический диктант»

15:52, 19 ноября 2023, ПАИ

«Большой антинаркотический диктант» стартовал в Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инициаторами акции являются Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитетом по образованию Псковской области.

Каждый желающий повысить уровень своей осведомленности о негативных медицинских, социальных и правовых последствиях употребления и распространения наркотиков может пройти диктант по ссылке.