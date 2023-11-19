Закрытие форума «Мосты дружбы» прошло в ПсковГУ

17:31, 19 ноября 2023, ПАИ

Торжественное закрытие международного форума «Мосты дружбы» состоялось в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

С приветственным словом к участникам трехдневной программы обратилась ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Получилось так, что в Пскове рождаются новые инициативы ребят из Республики Беларусь и Российской Федерации. Я желаю нам с вами, чтобы это сообщество, которое создалось на Псковской земле, двигало молодежную повестку в Белоруссии, Российской Федерации, в Союзном государстве. Тогда у нас все получится, тогда мы правильно здесь находимся», – подчеркнула она.

Продолжилось мероприятие торжественным вручением сертификатов участникам форума.

Также для гостей закрытия была подготовлена концертная программа, включающая танцевальные и вокальные номера студентов вуза.

Завершилось торжество подведением результатов: в топ-5 лучших проектов вошли «ТрудКрут60. Союзный десант», «Непешеход», проект «Вузтобус», «Мост в историю», «Толк. Медиалаборатория Союзного государства» и «Братский сплав».

Напомним, форум «Мосты дружбы» проходил на площадке ПсковГУ в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых».

В мероприятиях принимали участие более 600 школьников и студентов вузов Союзного государства. На форум приехали ребята из Минска, Бреста, Гродно, Полоцка, Витебска, Пинска. Псковская область представлена школьниками и студентами из Пскова, Великих Лук, Опочки, Новоржева, Себежа. Эксперты-наставники организовали лекции, мастер-класс, интенсивы и проектные сессии для ребят.