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Общество

О подвиге ещё одного героя-десантника рассказал Михаил Ведерников

О подвиге ещё одного героя-десантника рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Гвардии старший сержант Артем Ключеров обошёл с фланга вражеский опорный пункт, бросил гранату и открыл огонь. Противник растерялся, не смог оценить ситуацию и полностью сконцентрировался на одиноком смельчаке. Тем самым Бухта отвлёк внимание от основного направления удара наших десантников, которые успешно воспользовались моментом и взяли «опорник», – написал губернатор.

За отвагу и самоотверженность военнослужащий награждён орденом Мужества.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он рассказывает о героях специальной военной операции. 

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