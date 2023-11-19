О подвиге ещё одного героя-десантника рассказал Михаил Ведерников

22:16, 19 ноября 2023, ПАИ

О подвиге ещё одного героя-десантника рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Гвардии старший сержант Артем Ключеров обошёл с фланга вражеский опорный пункт, бросил гранату и открыл огонь. Противник растерялся, не смог оценить ситуацию и полностью сконцентрировался на одиноком смельчаке. Тем самым Бухта отвлёк внимание от основного направления удара наших десантников, которые успешно воспользовались моментом и взяли «опорник», – написал губернатор.

За отвагу и самоотверженность военнослужащий награждён орденом Мужества.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он рассказывает о героях специальной военной операции.