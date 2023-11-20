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Общество

День работника транспорта отмечают в России 20 ноября

День работника транспорта отмечают в России сегодня, 20 ноября. Об этом пишет calend.ru.

В ноябре 2020 года в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта. Соответствующий приказ Минтранса РФ вышел в свет 10 августа 2020 года.

Инициатива учреждения данного профессионального праздника неоднократно исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение премьер-министра Российской Федерации, подписанное в июле 2020 года.

Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои собственные, узкопрофессиональные праздники: День работника гражданской авиации, День работников морского и речного флота, День железнодорожника, День автомобилиста. Учреждение нового праздника – Дня работника транспорта призвано объединить и сплотить различные виды транспортной структуры России, подчеркнув важность каждого вида транспорта в жизни страны.

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