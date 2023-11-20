ПСБ улучшил условия для всей линейки депозитов и накопительных счетов

18:00, 20 ноября 2023, ПАИ

ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов до 15 % годовых, по накопительным счетам – до 14,5 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Максимальную ставку 15 % клиент получает при размещении новых средств на сумму от 3 млн рублей во вклад «Сильная ставка» сроком на три года. Доходность по вкладу при размещении средств на полгода составит 14 % годовых, на год – 13 %.

При размещении средств на полгода на депозите «Мой доход» ставка составит 13,5 % годовых, на год – 12,5 %. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п. п. при размещении средств от 100 тысяч рублей.

Доходность вклада «Моя выгода» в зависимости от срока размещения составит максимально 13 % годовых. По депозиту с пополнением «Моя копилка» клиент может получить доход до 10,6 % годовых, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» – до 9,6 %. Любой из этих вкладов можно открыть на срок от шести месяцев до двух лет.

По накопительному счёту «Акцент на процент» ставку 14,5 % годовых получают клиенты, которые размещают на счёте до 1 млн рублей, активно пользуются любой картой ПСБ, оплачивая покупки на сумму от 100 тысяч рублей ежемесячно. Такую же ставку получают участники премиальных программ при размещении на накопительном счёте до 1,5 млн рублей и аналогичной сумме расходов по карте. Базовая ставка по накопительному счёту «Акцент на процент» составляет 9 % годовых, при оплате картой ПСБ покупок на сумму от 10 до 100 тысяч рублей клиент получит до 13,5 % годовых.

Также максимальная ставка 14,5 % годовых действует при открытии накопительного счёта «Про запас» для клиентов, которые последние три месяца не открывали накопительные счета в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает одной тысячи рублей. Базовая процентная ставка по счёту «Про запас» составляет 9 % годовых.

Для накопительного счета «Безлимитный» действует ставка 12 % годовых при размещении суммы от пяти тысяч рублей.

Открыть вклад и накопительный счёт можно онлайн через интернет-банк или мобильное приложение, а также лично в псковском офисе ПСБ по адресу: улица Некрасова, 38/25.

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