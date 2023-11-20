Более двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонка от мошенников
Жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Стругокрасненского районов лишились более двух миллионов рублей после звонков от мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестные злоумышленники позвонили нескольким жителям региона и под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов завладели сбережениями собеседников.
Другие мошенники ввели в заблуждение пожилых псковичей под предлогом якобы освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП. А некоторые жители региона недосчитались денег после операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.
В общей сложности злоумышленники обманули жителей Псковской области более чем на два миллиона рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.
Более двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонка от мошенников