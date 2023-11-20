Более двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонка от мошенников

15:10, 20 ноября 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Стругокрасненского районов лишились более двух миллионов рублей после звонков от мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные злоумышленники позвонили нескольким жителям региона и под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов завладели сбережениями собеседников.

Другие мошенники ввели в заблуждение пожилых псковичей под предлогом якобы освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП. А некоторые жители региона недосчитались денег после операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности злоумышленники обманули жителей Псковской области более чем на два миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.