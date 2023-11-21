Псковские рыболовы-любители попрощались с рыбалкой по открытой воде в 2023 году

21:04, 21 ноября 2023, ПАИ

Ну, что, рыболовы? Сушим вёсла? Пожалуй, сезон открытой воды 2023 года закрыт. Но перед самыми морозцами мы дважды всё же умудрились порыбачить и очень даже неплохо. Особенно хорошая рыбалка выдалась на реке Желче.

Ну, щука, погоди!

9-10 ноября 2023 года. Раскопельский залив. Хорошая погода, предзимний жор щуки, успехи знакомых, а ещё больше наши неудачи на предыдущей рыбалке – всё это подстегнуло нас на широкий выезд – 12 рыболовов на десяти лодках только из нашей компании в этот день бороздили просторы Раскопельского залива. А если сюда прибавить ещё и четверых знакомых, в этот день рыбачивших здесь же, то и вовсе чуть ли не рекордный десант высадился на берег Чудского озера. Мощный отряд собрался для поимки зубастой разбойницы. Ну, щука, погоди!

И зубастая погодила, в том смысле, что клевать совсем не торопилась. Большая часть рыболовов из нашей дружной команды даже килограммовой щуки не увидели. На удивление в этот день цеплялись ну уж совсем мелкие щурята – граммов по двести, размером едва крупнее наших воблеров. А где же осенние раскопельские крокодилы?

Были и они. Но встретились с ними лишь трое из всей нашей артели. На этот раз порадовала западная часть залива у деревни Мды. Все крупные рыбины были выловлены именно там. Первым отличился Павел – выудил крокодилицу весом 5 700 граммов. В этом году это пока самая крупная щука, пойманная в заливе и о которой мне стало известно. Молодец Павел, надо отдать должное его настойчивости и умению. Неделю назад он здесь же поймал почти такую же щуку, всего лишь на 200 граммов меньшую. А два года тому назад, и опять здесь же, в заливе, он и вовсе гигантскую хищницу выловил – на девять килограммов 700 граммов. Как это у Павла получилось, я рассказывал читателям ПАИ.

А о сегодняшней трофейной рыбине Павла мне по телефону сообщил Станислав – рядом с его лодкой это произошло. И Стас был близок к успеху, но хорошая, более чем трёхкилограммовая щука сорвалась с его крючка у самого борта. И уже видели они её широченную тёмную голову, и подсак напарник приготовил, но… Чуть позже в их лодке всё же удача побывала и отличился Иваныч, выудивший щуку на 2 300 граммов – не трофей, но экземпляр достойный. Примечательно то, что Иваныч первый раз в жизни рыбачил спиннингом на дорожку и сразу такой подарок. Так зачастую и бывает – везёт новичкам на рыбалке.

А самым удачливым рыболовом в этот день стал Александр Викторович. Вот кто удивил, так удивил. В его улове за час до окончания рыбалки была лишь одна, и неплохая, полуторакилограммовая щука. Но одна!

А на берегу он вынул из сумки и показал ещё три щуки. Да, какие! Два килограмма, 3,5 килограмма и 3,8 килограмма! Вот это да-а! «Я поймал их за 15 минут. Клевали одна за другой. Адреналина я хапнул, вы даже не представляете сколько!» – сдерживая прорывающиеся эмоции, рассказал о своём улове Александр.

Не получилось, но мы не горюем

Ну, что? Сезон открытой воды на этом будем считать закрытым? Так думали большинство из нашей компании, собирая лодки. Кроме Андрея из Гатчины. Он предложил поддержать ему компанию, остаться с ночёвкой, а на завтра дать прощальную гастроль для чудской щуки.

Большинство из нас к такому повороту событий не были готовы. Мы же с Дмитрием чуть подумав, предупредив своих домашних, согласились. И очень хороший вечер провели на берегу. Было тепло (ночью +7 градусов), много дров, яркий костёр, вкусный ужин, кипящий чайник, живой разговор – улеглись лишь в полночь.

Разбудили капли дождя, внезапно и громко забарабанившие по крыше автомобиля. Глянул на часы – 6:40. Вот блин, уже и выспался, а до рассвета ещё полтора часа. А костерок то ещё горит, огоньки отражались на ветровом стекле моего автомобиля. Наверное, кто-то вставал среди ночи, подбросил дровишек. Дождик очень короткий оказался, и я решил выбраться из машины. Подошёл к костру, подложил пару толстых поленьев, да так возле огня и остался до рассвета. Хорошо на природе у костра! Тут и товарищи проснулись. Позавтракали и… А погода то изменилась – к восходу солнца довольно сильный юго-восточный ветер поднялся. Вот блин. Нет, чтобы вчера на прогноз погоды посмотреть. Но раз остались, то и в такую погоду попробуем порыбачить.

На камнях клевало, но мелочь. Четыре раза я прошёл над этой уловистой точкой и столько же раз клюнула мелкая щучка. Ну, такая рыба мне не интересна. Отправился на мдовский плёс и на первом же проходе поимел два крепких удара. Но продолжения не последовало. Я и раз, и другой, и третий возвращался по своему следу, но… Прошёлся пару раз и по вчерашнему чудесному месту Александра Викторовича – и тоже ничего, там и ударов даже не было. Дмитрий тоже в этом краю рыбачил. В самом начале он выудил двухкилушку, а потом всё – до конца рыбалки ничего. Лишь изредка цеплялись совсем мелкие щурята. И у Андрея тоже ничего, он по своим местам джигом пытался что-нибудь поймать, но результат такой же – никакой.

В общем, должного завершения сезона не получилось. Но мы не унываем.

Желча – река щучья

16 ноября 2023 года. Река Желча. Улыбнулась нам ноябрьская погода, редкий тихий денёк выдался перед морозами. Собирались ехать втроём, но рано утром один из моих товарищей по причине недомогания от поездки отказался. Мы же с Николаем Константиновичем планы менять не стали и отправились на Желчу. Константиныч давно меня туда зазывал, но нам всё никак от Раскопеля было не оторваться. Мы каждую осень на Желче по щуке рыбачим и бывают там очень даже неплохие рыбалки. И рекорд по трофейной щуке в нашей компании именно Желче принадлежит – Дмитрий в 2016 году здесь выудил крокодилицу весом 9 100 граммов. Но в эту осень мы на Желчу поехали первый раз.

Выехали по меркам ноября рано, в 7:00, товарищ ворчал: «Куда так рано, солнце лишь в девять часов восходит». Но я особенно его не слушал, потому как расчёт времени давно понятен и такой выезд и не ранний вовсе – полтора часа езды, 30 минут на разгрузку и подготовку, плюс десять минут идти до первой точки. Так что придём на место уже после восхода солнца.

Приветливая река

Первое щучье место за мостом красивое – прямой и уже относительно широкий участок реки, по левому берегу высокий хвойный лес, по правому – сплошные берёзы. И на первом же проходе через пару минут рыбалки на моём спиннинге повисает что-то очень даже неплохое. По опыту понимаю, что это щука, в холодной ноябрьской воде её поклёвки именно такие – виснет, как гирька и не шевелится до самой лодки. И только у борта хищница побуянит немного, да и то не всегда. Так и эта сегодняшняя первая острозубая разбойница закрутилась и завертелась лишь когда уже в подсачеке оказалась. Хорошая! Полторашка, если не больше. Ну, что, начало неплохое.

Протяжённость этого щучьего места около 300 метров. Прошли его на всю длину, развернулись и возле куста камышей, где-то посреди нашего участка, у меня вновь загибается спиннинг и через минуту вторая щучка, чуть меньше первой, у нас в лодке. Клюёт! И хорошо клюёт, оказывается. И погода хорошая – штиль, облачно, температура воздуха +1 градус, ровно такая же и температура воды. Спасибо Желча, встречаешь нас приветливо. Минут через пятнадцать и Константиныч выудил щучку, но размер оказался не для нашей лодки – её мы отпустили. Вскоре и мне такая же попалась и с такими же последствиями. А дальше дело застопорилось – не менее получаса мы бороздили по тёмной желчёвской глади, но больше ни ударов, ни поклёвок, ни поимок. «Ну, вот, Константиныч, а ты говорил, что мы рано выехали. Согласись, ведь мы только на окончание утреннего клёва и попали?». Товарищ не спорил и изрёк: «Да, ты прав. В следующий раз надо будет даже на полчаса пораньше выезжать».

Да вот только будет ли этот следующий раз? Судя по прогнозу погоды сегодняшний день последний с плюсовой температурой. И хотя в ближайшую неделю не сильно похолодает, но лёгкий морозец будет не только ночью, но и днём, а это уже проблемы для рыбалки по открытой воде. Нет, вода ещё не замёрзнет, особенно на реках, а вот шнур и кольца на спиннинге будут обмерзать, но главное – любой, даже минимальный морозец для лодок ПВХ очень и очень вреден – при сворачивании и разворачивании она хрустеть начинает, а это уже ни к чему.

Самое красивое место на Желче

На первой точке клёв закончился. Отправились дальше вниз по течению от одного щучьего места к другому. И не клюёт. Семь мест проверили и лишь в двух из них поймали одну чуть закилограммовую щуку и два острозубых недомерка.

Да-а, коротки выходы хищницы в ноябре, полчаса всего и поклевало на первой точке. Ну, что, дойдём до своей поляны, вон она за поворотом, выйдем, разомнём ноги, попьём чаю, да в обратный путь. И за сто метров до намеченной остановки на моём спиннинге долгожданный удар и очередная полторашка после короткого, но бурного сопротивления оказывается в нашей лодке.

Поклёвка этой щуки не была похожа на предыдущие: и удар был крепкий, и вела себя хищница агрессивно с первой секунды и до последней, и воблер заглотила по самые «гланды», и в подсачеке завертелась – запуталась. Интересный экземпляр попался. Пока выпутывали и отцепляли разбойницу, то наша лодка уже напротив поляны и оказалась. Решили не разворачиваться, а выбираться на берег. От одной поляны, где мы спустили лодку на воду и до этой ровно девять километров по навигатору, четыре с половиной часа рыбалки и четыре щуки в нашем улове – не самый плохой промежуточный итог.

Эта лесная поляна находится на правом берегу Желчи неподалёку от впадения реки Ремды и, пожалуй, является одной из самых живописных на всей реке: большой бугор, поросший зелёной травкой, высоченные сосны на нём, крутая излучина реки с глубокой, а главное, почти всегда рыбной ямой.

От вида, открывающегося с высокого берега, дух захватывает. Место пользуется популярность и у рыболовов, и у туристов. Но добраться сюда не просто! Во-первых, не близко. Во-вторых, очень дорожка туда петляющая. А, в-третьих, не на каждом автомобиле туда можно проехать: весной ручей может не пустить, а летом – сухой песок на нескольких участках лесной дороги.

Удивительно, но про эту поляну и в Белоруссии знают, и в Санкт-Петербурге – однажды мы и с теми, и с теми в апреле встретились, плотва в это время уж очень хорошо здесь ловится. И рыболовы в основном «правильные» сюда заезжают – к природе бережно относятся, не мусорят, уважают друг друга.

Вот и на этот раз на поляне можно было увидеть следы недавнего пребывания большой туристической компании. Может в конце лета они здесь были, может в начале осени – везде чисто, под одной сосной сооружён большой полевой обеденный стол, под другой – каркас для тента. А ещё на одной из сосен моё внимание привлёк импровизированный плакат с шутливым предостережением для тех, кто за собой в лесу не убирает: «Бабка-ведунья в седьмом поколении наведёт сглаз, порчу, плоскостопие, ячмень, перхоть, диарею, почечные колики, герпес, зубную боль, мигрень ПО ОСТАВЛЕНОМУ В ЛЕСУ МУСОРУ!!!» (орфография сохранена).



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Правильно написано! Даже ведьмам, лешим и другим сказочным обитателям нашего русского леса помойки и свалки очень не нравятся. Ведь совсем не трудно свой мусор захватить с собой после выезда на природу.

В этом году я уже второй подобный призыв к сбережению природы встречаю, а первый мне попался в сентябре на лесной дороге неподалёку от Чёрной речки в Псковском районе. Тоже доходчиво написано.

Щучий жор перед морозами

Минут пятнадцать потоптались, выпили чаю и направились в обратный путь. Взглянул на часы, а время то уже 14:45. По плану было и на обратном пути все наши щучьи места облавливать, но времени на это уже точно не хватит, часть каких-то мест придётся пропустить.

И началось. Щука, наверное, узнала о нашем дефиците времени, и стала клевать на каждой нашей точке. Первую щуку поймали уже через пару минут рядом с ямой у живописной поляны, тут же и вторую, и третью. Ну, не крутиться же здесь до темна почти в десяти километрах от машины. Помчались дальше. И на следующей точке клюёт. И на следующей. Мы уже не разворачивались и не возвращались к точкам поимки хищницы, а шли только вверх по течению.

На последней точке (которая утром была первая) сделали исключение в нашей тактике, всё же прошлись там дважды – уж, очень перспективное это место. И здесь тоже клевало. И подмораживать начало. Нет, холодно совсем не было, но вот на верхних кольцах спиннингов стал образовываться лёд, что очень мешало свободному движению шнура. Везде мы уходили «с рыбы» – есть такое выражение у рыболовов. И клевала щука азартно, с ударами, с фонтанами брызг и уходами под лодку. Ну и разгулялась же разбойница в этот вечер. К своей утренней стоянке пришли в 16:45. В итоге в нашей лодке побывало 17 щук, домой уехало 11 весом от 800 граммов до 1,5 килограмма. Великолепная рыбалка получилась. Конечно, хотелось завершить её с восклицательным знаком, трёхкилограммовым трофеем, например, но…

Собирались уже в сумерках, лодка быстро покрывалась тонкой корочкой льда. По дороге домой автотермометр показывал два градуса мороза. Неужели это последняя рыбалка 2023 года по открытой воде?