Инфляция в Псковской области по итогам октября оказалась ниже, чем в других регионах СЗФО
Инфляция в Псковской области по итогам октября оказалась ниже, чем в других регионах СЗФО, сообщили ПАИ в псковском отделении Банка России.
Годовая инфляция в Псковской области в октябре 2023 года увеличилась и составила 5,92% после 5,14% в сентябре. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,49%) и в целом по стране (6,69%).
Как пояснили в ЦБ, ускорение инфляции в области во многом объясняется ростом издержек производителей ряда товаров и поставщиков отдельных услуг, в том числе из-за произошедшего ранее ослабления рубля, а также увеличением потребительской активности.
Игорь Иванов: Новые инвестпроекты в регионе создадут рабочие места и увеличат доходы бюджета
Муниципалитеты – лидеры Псковской области по внедрению дизайн-кода получат по полмиллиона рублей