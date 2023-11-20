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Экономика

Инфляция в Псковской области по итогам октября оказалась ниже, чем в других регионах СЗФО

Инфляция в Псковской области по итогам октября оказалась ниже, чем в других регионах СЗФО, сообщили ПАИ в псковском отделении Банка России.

Годовая инфляция в Псковской области в октябре 2023 года увеличилась и составила 5,92% после 5,14% в сентябре. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,49%) и в целом по стране (6,69%).

Как пояснили в ЦБ, ускорение инфляции в области во многом объясняется ростом издержек производителей ряда товаров и поставщиков отдельных услуг, в том числе из-за произошедшего ранее ослабления рубля, а также увеличением потребительской активности.

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