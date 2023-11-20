В Банке России объяснили, с чем связан рост цен на продукты в Псковской области

16:07, 20 ноября 2023, ПАИ

В ЦБ объяснили, с чем связан рост цен на продукты в Псковской области. Так, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился до 5,61% в октябре после 4,14% месяцем ранее, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

Произошедшее ранее ослабление рубля стало причиной увеличения затрат животноводов и производителей мясных продуктов на закупку импортных препаратов, кормовых добавок и оборудования. Кроме того, темпы расширения предложения мяса на внутреннем рынке ограничивали неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях и экспортная привлекательность отечественной продукции на фоне ослабления рубля. В результате ускорился рост цен на свинину, мясо птицы и яйца.

Удорожание зарубежных пищевых добавок и обслуживания импортного оборудования из-за ослабления рубля увеличило себестоимость производства кондитерских изделий. В результате кондитерские изделия подорожали в годовом выражении после снижения цен на них месяцем ранее.