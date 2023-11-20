Цены на лекарства, мебель, авиабилеты и услуги автосервисов подросли в Псковской области - ЦБ России

16:23, 20 ноября 2023, ПАИ

Цены на лекарства, мебель, авиабилеты и услуги автосервисов увеличились в Псковской области в октябре 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в октябре существенно не изменился и составил 3,75% после 3,79% в предыдущем месяце. Это обусловлено разнонаправленной динамикой цен на отдельные виды товаров.

Произошедшее ранее ослабление рубля привело к ускорению роста цен на медицинские товары, при производстве которых используется импортное фармацевтическое сырье.

По схожей причине, отметили в ЦБ, ускорился рост цен на мебель, при изготовлении которой применяются зарубежные материалы и фурнитура. Переносу в цены увеличившихся издержек производителей мебели способствовала высокая потребительская активность.

Причиной ускорения роста цен на строительные материалы стал статистический эффект низкой сравнительной базы. В октябре прошлого года цены на пиломатериалы снижались из-за расширения предложения на внутреннем рынке на фоне сокращения экспорта. В октябре этого года их стоимость практически не изменилась.

Развитие производства отечественных кормов для домашних животных увеличило их предложение на рынке. Благодаря этому цены на них снизились в годовом выражении после роста месяцем ранее.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в октябре вырос и составил 9,67% после 8,94% в сентябре.

Рост издержек авиаперевозчиков из-за удорожания авиакеросина стал одной из причин подорожания в годовом выражении билетов на самолет после снижения цен на них месяцем ранее. Дополнительным фактором указанной динамики стал рост спроса на авиаперелеты из-за увеличения туристического потока в регион. При этом цены на авиаперелеты отличаются высокой волатильностью.

Из-за увеличения затрат автосервисов ускорился рост цен на ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Причиной роста себестоимости этих услуг стало удорожание импортных запчастей и материалов из-за усложнения логистики их доставки и ослабления рубля.